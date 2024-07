Darum entfällt «Grey's Anatomy» am Montag auf ProSieben

«Grey‹s Anatomy»–Fans müssen sich am heutigen Montagabend eine Alternative suchen. ProSieben zeigt am 22. Juli ab 20:15 Uhr statt einer aktuellen Folge der beliebten Krankenhausserie das Sport–Event «Basketball – Men›s International Friendly Match». Darin trifft Basketball–Weltmeister Deutschland zum Abschluss der Vorbereitungsphase für die Olympischen Spiele in Paris auf Olympiasieger USA. ProSieben und Joyn übertragen das Duell live in der Primetime. Auch das «Grey's Anatomy»–Spin–off «Seattle Firefighters» entfällt.