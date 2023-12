Darum entwickelte Billie Joe Armstrong eine Leidenschaft für Fussball

Armstrong habe zunächst die verschiedenen Mannschaften aus der Premier League und der Champions League verfolgt und sich «regelrecht da reinsaugen lassen». Mit seiner Frau sei er auch zu Spielen in Oakland gegangen, die «jedes Mal unglaublich» gewesen seien. Das Schöne am Fussball sei, «dass sich im Umfeld dieser Spiele, im Vergleich zu anderen amerikanischen Sportarten, zurzeit so eine Art Gemeinschafts–Spirit entwickelt». Amerikanische Sportarten seien isoliert, «niemand sonst spielt American Football oder Baseball. Okay, Baseball spielen sie noch in der Dominikanischen Republik und in Japan. Aber American Football interessiert im Prinzip nur in Nordamerika», erklärt der Sänger. Seit er sich jetzt intensiver mit Fussball beschäftigt habe, sei ihm erst klar geworden, «wie kompliziert American Football im Vergleich dazu ist. Fussball macht einfach Spass.»