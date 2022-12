Das «ZDF-Morgenmagazin» ist am heutigen Dienstag (13. Dezember) nicht zu sehen. Auf Twitter teilte der Sender mit: «Unser morgenmagazin wird aktuell bestreikt und muss entfallen.» Bei der VRFF-Mediengewerkschaft heisst es zum «Warnstreik im ZDF»: «Von 03.00 Uhr bis 10.30 Uhr werden die Beschäftigten ihre Arbeit niederlegen.» Zudem wird dort erklärt: «Wie bei den ARD-Anstalten zuletzt, bewegt sich auch in den Gehaltstarifverhandlungen beim ZDF nicht wirklich etwas. Daher tritt auch dort die VRFF-ZDF gemeinsam mit den Gewerkschaften DJV und verdi in den Warnstreik!»