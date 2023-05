Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) sind gern gesehene Gäste auf den roten Teppichen in den USA. Dennoch ist das US-amerikanisch-britische Ehepaar bisher noch nicht bei einer grossen US-Preisverleihung aufgetreten. Und auch die berühmte Met Gala liessen die beiden am Montag (1. Mai) ausfallen. Der Herzog und die Herzogin von Sussex blieben stattdessen in Kalifornien, während das Fashion-Event in New York City stattfand. Doch warum fehlten sie?