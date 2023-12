Darum fehlte Melania auf dem Trump-Weihnachtsfoto

Wie viele Familien haben auch die Trumps über die Feiertage mit der gesamten Familie für ein Foto vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum posiert. Ex–US–Präsident Donald Trump (77) ist auf dem Schnappschuss aus dem prunkvollen Anwesen Mar–a–Lago inmitten seiner Kinder, einiger Schwiegertöchter und –söhne sowie Enkelkinder zu sehen. Das Bild teilte Kimberly Guilfoyle (54), die Partnerin von Donald Trump Jr. (45) in ihrer Instagram–Story. Dabei fällt auf: Ehefrau Melania (53) ist auf dem Foto nicht zu sehen. Hat die ehemalige First Lady Weihnachten etwa nicht mit der Familie in Florida verbracht?