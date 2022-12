Erst Wellness im Schwarzwald, dann das Familienfest

Nach ihrem gemeinsamen Auftritt in der Florian-Silbereisen-Show «Alle singen Weihnachten - Das grosse Adventsfestsingen 2022» geht es für die 36-Jährige, ihren Mann Lucas Cordalis (55) und ihre Tochter Sophia (7) in den Schwarzwald. Dort lassen sie es sich zusammen mit Katzenbergers Mama Iris (55) und deren Ehemann Peter Klein in einem Wellness-Hotel gutgehen.