Die Band aus dem fränkischen Dorf Kirchaich hatte den Song umgedichtet und ein Video dazu auf Instagram veröffentlicht. Darin sieht man einen Klima-Aktivisten auf der Strasse sitzen. Eines der Bandmitglieder kommt hinzu, hält eine «Bild»-Zeitung mit der Schlagzeile «Klima-Kleber fliegen nach Bali» in die Kamera. In dem Song heisst es dann: «Über den Wolken muss Euch das Klima wohl scheissegal sein. Eure Ängste nur verlogen - oh Mann... Und morgen klebt Ihr Euch wieder wo dran. Und alles, was Euch sonst so wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.»