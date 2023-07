Die Krönung von König Charles III. (74) in Schottland am vergangenen Mittwoch (5. Juli) fiel in mehrerer Hinsicht weitaus beschaulicher als jene vom 6. Mai in England aus. Von vergleichbaren Menschenmassen am Strassenrand, die der Prozession beiwohnen wollten, fehlte jede Spur - ebenso wie von vielen Mitgliedern der Königsfamilie. Besonders drei Mini-Royals gingen ab: Weder Prinz George (10) noch Prinzessin Charlotte (8) oder Nesthäkchen Prinz Louis (5) wohnten der Krönung ihres Grossvaters in Edinburgh bei. Dies jedoch aus nachvollziehbaren Gründen, wie nun unter anderem «The Mirror» vermeldet.