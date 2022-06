Beim jüngsten Prozess gegen ihren Ex-Ehemann Johnny Depp (59) hat die Mimik von Amber Heard (36) zwar weltweit Fragen und Skepsis hervorgerufen. Feststeht jedoch: Die Schauspielerin hat das schönste Gesicht der Welt. Das hat bereits vor einigen Jahren eine Computerauswertung des britischen Schönheitschirurgen Dr. Julian De Silva, Leiter einer Fachklinik für plastische Chirurgie namens «Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery» in London, ergeben.