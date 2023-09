Chris Evans (42) hat seine Rolle als Marvel–Superheld Captain America an den Nagel gehängt, um sich wieder selbst näher zu kommen. In einem Interview für die Oktoberausgabe des «GQ»–Magazins sagte er: «Anfangs hatte ich grosse Bedenken, die Rolle anzunehmen.» Der Schauspieler fügte hinzu: «Ich erinnere mich, dass sich in meinen späten 20ern meine Gefühle am Set und beim Bewerben der Filme wirklich verändert haben: ein bisschen mehr Angst, ein bisschen mehr Unsicherheit.» Am Ende habe er sich immer gefragt: «Soll ich das tun?»