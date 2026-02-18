Darum hat Prinzessin Madeleine ihre Kinder nach Schweden gebracht

«Ich kann nicht glauben, dass mein Vater 80 Jahre alt wird», sagte Madeleine. 2026 sei «ein grosses Jahr, denn meine Eltern feiern auch ihren 50. Hochzeitstag, was 50 Jahre für meine Mutter als Königin bedeutet». Sie sei nicht in alle Details eingebunden, aber es werde im Laufe des Jahres verschiedene Veranstaltungen geben. «Der Geburtstag meines Vaters wird etwas offizieller sein. Für ihren Hochzeitstag ist noch nichts festgelegt, aber es wird sicherlich einige Ähnlichkeiten mit 1976 geben. Es wird sehr schön werden.»