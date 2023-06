Nehmen alle drei Kinder an Trooping the Colour teil?

Das nächste Mal wird man die royalen Sprösslinge übrigens wohl am Samstag, 17. Juni, sehen können. Britische Medien gehen davon aus, dass die Kinder an Trooping the Colour in London teilnehmen. Es ist die erste Geburtstagsparade für König Charles III.