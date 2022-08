Darum ist Hans Sigl begeistert von Quizsendungen

Ein einfaches Frage-Antwort-Prinzip gibt es nicht. Die Promis werden in der Show von Kollegen aus der Branche befragt, in Aktionsrunden von der Jury bewertet und die Stars sprechen über private Details. Pro Episode werden drei von ihnen auf den Ratesesseln Platz nehmen. Die beiden besten Promis kommen eine Runde weiter und treten am darauffolgenden Tag gegen neue Konkurrenz an. In der elften Ausgabe steht dann das Halbfinale an, in der zwölften Finalfolge wird der «unfassbar Schlauste» gekürt.