Darum ist Pietro Lombardis Verlobte Laura Maria im Krankenhaus

«Man möchte das Frühgeburt-Risiko senken», erklärt die Influencerin. Deshalb müsse sie jetzt im Krankenhaus bleiben. «Ab jetzt darf ich nichts mehr machen.» Im gleichen Zuge kündigt Lombardis Verlobte an, sich von Social Media «ein bisschen» zurückzuziehen. «Klar, wird immer wieder was von mir kommen. Aber nicht mehr so aktiv.» Die Gesundheit gehe vor, sie müsse sich schonen und «ich ruhe mich erstmal aus».