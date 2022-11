Darum ist Stefan Raab für Sebastian Vettel ein Vorbild

Vettels Vorbild seien «Menschen, denen es gelungen ist, einfach abzutauchen und den nächsten Schritt im Leben zu gehen». Dabei denke er etwa an Raab: «Der war so omnipräsent in der deutschen Fernsehlandschaft, hat angekündigt aufzuhören - und dann war praktisch von heute auf morgen Ruhe.» Der Rennfahrer finde es «bewundernswert, wenn sich jemand aus der öffentlichen Beobachtung so weit löst, dass man das Gefühl hat: Der ist davon nicht abhängig geworden.»