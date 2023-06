"Ich weiss nicht, was die Leute sich denken", sagte Stone weiter über Filmproduzenten und Regisseure. Nichts in dem Streifen sei glaubwürdig, erklärte er. "Mir ist klar, dass es ein Film ist, aber es ist eher ein Videospiel als ein Film geworden." Der Regisseur meint, dass heutige Filme "den Bezug zur Realität verloren haben" und fügt hinzu, dass das Publikum dieses "Videospiel" vielleicht möge, ihn aber langweile es: "Wie viele Autos können einen Unfall haben? Wie viele Stunts kann man machen? Was ist der Unterschied zwischen 'Fast & Furious' und einem anderen Film?", wird er weiter zitiert. Es sei eins wie das andere. "Ob es sich um einen übermenschlichen Marvel-Charakter oder nur um einen Menschen wie John Wick handelt, macht keinen Unterschied. Es ist nicht glaubwürdig."