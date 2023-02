Ihren vorerst letzten Drehtag hatte die Schauspielerin dem Sender zufolge bereits am 10. Februar. RTL strahlt die Folgen mit Kavazi alias Laura Weber noch bis April aus. Dann verabschiede sich die Figur «mit einem grossen Knall» bis Juni in die Pause. «Das, was passiert, wird niemand erwarten und alles verändern», verrät Kavazi. Details gibt sie keine bekannt. Nur soviel sei gesagt: «Laura wird sich damit ein weiteres Mal keine Freunde machen, in alte Muster zurückfallen und fast alles und jeden verlieren.» Die Schauspielerin habe es genossen, «noch einmal alles zeigen» zu dürfen.