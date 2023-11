Darum legte Hollywood-Star Michael Fassbender eine Schauspielpause ein

Vierjährige Schauspielpause

Fassbender war zuletzt 2019 in einer Hollywood–Produktion aufgetreten. In «X–Men: Dark Phoenix» spielte er erneut die Figur Magneto. Der Film wurde zu einer finanziellen Enttäuschung. Neben seiner Schauspiel–Rückkehr in «Der Killer» wird Fassbender Anfang kommenden Jahres auch in der Komödie «Next Goal Wins» von Oscarpreisträger Taika Waititi (48) zu sehen sein. Der Film über eine der schlechtesten Fussballmannschaften der Welt startet in Deutschland pünktlich zum Jahreswechsel am 4. Januar 2024 in den Kinos.