«Da fing dann starker Schwindel an und hoher Blutdruck»

Er habe über Pfingsten eigentlich seine Familie besuchen wollen, «aber da fing dann starker Schwindel an und hoher Blutdruck». Der 37-Jährige habe sich in die Notaufnahme begeben, wo entschieden worden sei, dass er für Untersuchungen zunächst vor Ort bleiben solle. Zwar sei der Schwindel noch da, «aber mir geht's schon besser als noch am Freitag», gibt er in dem Clip selbst Entwarnung.