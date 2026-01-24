Darum schaut Sophie Turner den neuen «Game of Thrones»-Ableger nicht

Turner ist schon die Titelmelodie zu viel

«Wenn ich ganz ehrlich bin: Alles, was mit ‹Game of Thrones› zu tun hat, kann ich, glaube ich, nicht anschauen», sagte Turner im Gespräch mit dem freien Journalisten James B. Street am Rande der Premiere ihrer neuen Prime–Video–Serie «Steal». «Ich kann nicht einmal die Titelmelodie hören – sie löst bei mir Angst aus», gab sie zu.