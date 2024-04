Darum schliefen Tori Spelling und Dean McDermott drei Jahre getrennt

Scheidung eingereicht wegen «unüberbrückbarer Differenzen»

Ende März 2024 berichteten US–amerikanische Medien, dass Tori Spelling nach 18 Jahren Ehe die Scheidung eingereicht habe. In den Gerichtsunterlagen nannte die Schauspielerin demnach «unüberbrückbare Differenzen» als Grund für ihre Trennung, die bereits am 17. Juni 2023 erfolgt sein soll. Die beiden Schauspieler hatten sich während der Dreharbeiten zum TV–Film «Mind Over Murder» kennengelernt. McDermott und Spelling gaben sich im Mai 2006 das Jawort, bekamen fünf Kinder und lebten bis zu ihrer Trennung gemeinsam in einer Villa in Los Angeles.