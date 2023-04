Das Konzert mit Lionel Richie (73), Katy Perry (38) und Take That findet am Tag nach der Krönung auf Schloss Windsor statt. Harry ziehe es aber vor, nach Kalifornien zu eilen, um dort den vierten Geburtstag seines Sohnes Archie zu feiern, der am 6. Mai 2019 zur Welt kam. Nach einem längerem Hin und Her wurde erst in der letzten Woche die Teilnahme von Prinz Harry final bestätigt. Seine Frau, Herzogin Meghan (41), wird nicht Richtung London reisen, sondern bei ihren gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet (1) bleiben.