Darum sind schwarze Outfits perfekt für den Sommer

Ganz automatisch greifen wir im Sommer oft auf Kleidungsstücke in hellen Farben zurück. Weiss, Beige, Creme oder Pastellfarben stehen bei heissen Temperaturen hoch im Kurs. Was viele nicht wissen: Outfits komplett in Schwarz sind für den Sommer ebenso geeignet. Der All-in-Black-Look kann genauso luftig-leicht sein. Diese Gründe und Styling-Tipps sprechen für schwarze Outfits bei sommerlichen Temperaturen.