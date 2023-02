Nicht nur in den sozialen Medien wurde nach dem Meeting diskutiert, ob Charles seine politische Neutralität damit aufgibt. Auch der Abgeordnete Jacob Rees-Mogg (53) beispielsweise sagte dem BBC-Bericht zufolge, es sei «verfassungsmässig unklug», den König in eine politische Kontroverse einzubeziehen. Der Sprecher des Premierministers Rishi Sunak (42) verglich die Teestunde des Königs mit von der Leyen allerdings mit anderen Treffen von Charles III. in jüngster Zeit. Er hatte sich unter anderem mit internationalen Politikern wie dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda (50) oder dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (45) ausgetauscht.