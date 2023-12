Darum sorgte sich Queen Elizabeth II. kurz vor ihrem Tod

Laut «Daily Mail» sagt die Prinzessin, die der verstorbenen Königin zeitlebens ausserordentlich nahestand, in dem Film: «Ich glaube, es gab einen Moment, in dem sie spürte, dass es schwieriger wäre, wenn sie in Balmoral sterben würde.» Die Familie hätte versucht, sie davon zu überzeugen, die Entscheidung nicht davon abhängig zu machen. «Ich hoffe, dass sie das am Ende als richtig empfunden hat, denn ich glaube, wir haben es», hofft ihre Tochter.