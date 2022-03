Darum spielt Lady Gaga bei den Oscars doch eine wichtige Rolle

Mit der Bekanntgabe der Oscarnominierungen sorgte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences Anfang Februar für einige Überraschungen. Viele Filmfans hatten etwa erwartet, dass Lady Gaga (35) für ihre Rolle in «House of Gucci» als «Beste Hauptdarstellerin» nominiert werden würde. Das war zwar nicht der Fall, aber die Sängerin und Schauspielerin wird trotzdem während der Preisverleihung am 27. März zu sehen sein.