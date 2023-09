Darum spricht Helene Fischer nie über ihre Familie

«Die Helene Fischer Show» kehrt zurück

Helene Fischer ist nicht nur mit ihrer Tour unterwegs, auch «Die Helene Fischer Show» wird es in diesem Jahr wieder geben. «Wir werden uns hoffentlich bei der Aufzeichnung der Show am 01. und 02. Dezember 2023 in der Messehalle in Düsseldorf sehen», schreibt die Sängerin zu einem Video bei Instagram. Tickets dafür seien ab 06. September exklusiv bei Ticketmaster Deutschland erhältlich. Aufgrund der Pandemie war «Die Helene Fischer Show» zuletzt 2019 ausgestrahlt worden.