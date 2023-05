Der Künstler, der sich nun nicht mehr The Weeknd nennen will, kam am 16. Februar 1990 als Abel Makkonen Tesfaye in Toronto zur Welt. Auf seinen Künstlernamen kam er im Alter von 17 Jahren, als er die High School abbrach. «An einem Wochenende weggelaufen und nie wieder nach Hause gekommen», sagte er dazu. Da es schon eine kanadische Band namens The Weekend gab, strich er das E.