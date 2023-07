«To Feel Something At All»: Was bedeutet der Titel für euch?

Lush: Es ist eine Textzeile aus dem Song «Out Of Time». Wir haben lange überlegt, ob wir das Album nicht wie den Songtitel nennen sollen, wollten aber nicht ein Lied besonders herausstellen. «To Feel Something At All» fanden wir als Thema gut, was sich durch das Album zieht, also dieses irgendwas fühlen, was vom Leben wollen. Wir sind alle in komplett unterschiedlichen Lebenslagen. Aber was uns auf jeden Fall eint, ist, dass wir was machen wollen, wo wir richtig was fühlen. Sei es im Privaten oder auch mit der Band, fühlen ist einfach gut.