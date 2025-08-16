Darum überlässt Quentin Tarantino die Regie David Fincher

Tarantino, der erneut das Drehbuch für das Sequel lieferte und als Produzent fungiert, erklärte weiter, warum Fincher der richtige Regisseur für den Job sei: «Ich denke, David Fincher und ich sind die beiden besten Regisseure. Die Tatsache, dass David Fincher tatsächlich mein Werk adaptieren möchte, zeigt mir eine Ernsthaftigkeit gegenüber meiner Arbeit, die meiner Meinung nach berücksichtigt werden sollte.» Er selbst werde auch nicht jeden Tag am Set sein, da er zwischen den USA und Israel pendele. "Aber ja, wenn sie wollen, dass ich etwas mache, dann werde ich das tun."