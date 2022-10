Mit Genia (36) und Choung (36) betraten Gründer-Profis «Die Höhle der Löwen». Zumindest haben die beiden bereits das erfolgreiche Unternehmen «Campusheld» gegründet. Dabei werden Studenten mit Marken zusammengebracht. Hersteller von Bier oder Deko-Artikel beliefern kostenfrei Studentenpartys und können so in einer ansonsten werbefreien Umgebung ihr Produkt an den Kunden verteilen. Nun wollen die beiden mit der App «Uniheld» den nächsten Schritt wagen, für den sie 600.000 Euro benötigen und 15 Prozent ihrer Firma abgeben wollen. Mit der App, die sich über ein Abo-Modell finanziert, erhalten Studenten zahlreiche Vergünstigungen bei bestimmten Restaurants oder Kinos in der Nähe, die auf diese Weise für sich werben können. «Noch näher kannst du nicht an deinem Kunden dran sein», ist Judith Williams, wie auch die anderen Löwen, begeistert. Doch die Investoren können mit ihrer Expertise den Gründern in dem IT-Bereich nicht weiterhelfen und steigen deshalb aus. Bis auf Carsten Maschmeyer (63), der allerdings 30 Prozent Anteile der Firma fordert. Zu viel für die Gründer, die mit einem Gegenangebot von 24 Prozent kommen. «Ganz klares Nein», schmettert Maschmeyer direkt ab. Doch mit 25,1 Prozent sind alle zufrieden und freuen sich über diesen Deal.