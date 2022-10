Darum will Prinz Frédéric von Anhalt Tom Kaulitz adoptieren

Tom Kaulitz setzt auf König Charles

Allerdings zeigte Tom Kaulitz kein Interesse an einer Adoption, als er im Podcast mit seinem Bruder Bill Kaulitz (33) davon erzählte. Da müsste schon jemand anderes anfragen: Wenn ihn die Königsfamilie in England adoptieren würde, wäre das was anderes, scherzte der Musiker.