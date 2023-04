Zur Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai sollte ursprünglich ein Terminal des Londoner Flughafens Heathrow nach dem Monarchen benannt werden. Doch wie «The Times» berichtet, soll sich Charles selbst aus «ökologischen Bedenken» gegen eine Umbenennung des Terminals 5 am englischen Grossflughafen ausgesprochen haben. Stattdessen wird Heathrow nun anlässlich von Charles' Krönung einen besonderen Gepäckanhänger an Passagiere ausgeben.