Darum wird Diane Keaton jetzt wieder zur Stilikone

Sich zu kleiden wie eine wohlhabende ältere Dame, die ihren Sommer am liebsten in ihrem gemütlich eingerichteten Strandhaus in den Hamptons verbringt, ist der perfekte Look für all jene, denen Y2K zu verrückt und ausgefallen ist. Mit Coastal Grandmother Aestethic kehrt eine schlichte Eleganz in die Sommermode zurück, die einfach unwiderstehlich ist. So wie Diane Keation für Jack Nicholson (86) in «Was das Herz begehrt».