Clarence House statt Buckingham Palast

Historiker Hugo Vickers betont in einem Interview mit der "Times«, der König würde sich auf einer »ständigen Reise« befinden, wenn er alle seine Herrenhäuser und Schlösser im ganzen Land nutzen wolle. Er geht stattdessen davon aus, dass er sich auf einige Residenzen beschränken werde. Hauptwohnsitz werde das Clarence House bleiben. Seit 20 Jahren ist der Teil des St. James' Palace an der Prachtstrasse »The Mall" in London bereits die offizielle Residenz von Charles. Auch seine Mutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) lebte einst hier: Sie zog 1947 mit ihrem Mann Prinz Philip (1921-2021) ein. Nach ihrem Amtsantritt als Königin verlegte sie ihren Wohnsitz dann jedoch in den nahegelegenen und wesentlich grösseren Buckingham Palast.