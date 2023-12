Darum wollte Dominic West seinen Sohn nicht mehr bei «The Crown»

Diese Szene wollte er nicht mit seinem Sohn spielen

Wie der Schauspieler laut der «Times» gegenüber "Radio Times« erklärte, habe er sich persönlich dafür eingesetzt, dass sein Sohn Senan die Prinzenrolle in den finalen Folgen nicht mehr übernimmt. Der erste Teil behandelt den Tod von Prinzessin Diana (1961–1997) und besonders eine emotionale Szene bereitete West demnach Bauchschmerzen: »Ich hatte keine grosse Lust, die Szene in Balmoral zu drehen, in der einem Jungen erzählt wird, dass seine Mutter gestorben ist«, begründete der 54–Jährige. Nach dem Unfall 1997 musste Charles seinen damals 12 und 14 Jahre alten Söhnen Harry (39) und William (41) die traurige Nachricht überbringen. Ein Ereignis, das West ungern mit seinem Sohn nachspielen wollte. Dabei sei Senan eigentlich wieder als Prinz William vorgesehen gewesen: »Sie haben Senan wieder eingeladen, weil er so gute Arbeit geleistet hat und grossartig war, aber ich habe mich etwas dagegen gewehrt.« Weiter schilderte er: »Es war unfair von mir, weil er es tun wollte, aber ich wollte es nicht, um ehrlich zu sein."