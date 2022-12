Party bei Harvey Keitel brachte Bruce Willis ins Spiel

«Stirb langsam»-Star Bruce Willis (67), der am Ende Butch verkörperte, hätte er anfangs gar nicht in Erwägung gezogen, verriet Tarantino. Willis sei zu diesem Zeitpunkt einer der grössten Stars der Welt gewesen. Deshalb sei die Rolle ursprünglich für Matt Dillon (58) geschrieben worden, der ein Fan seines Drehbuchs zu «Reservoir Dogs» gewesen sei. «Ich dachte, es wäre ein Kinderspiel, ihn zu bekommen», so der Regisseur. Aber Dillon habe etwas gestört: «Er wollte Butch tatsächlich boxen sehen.» Die Figur des Vincent habe Dillon demnach mehr interessiert, die am Ende Travolta übernahm.