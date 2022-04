Darum wurde Bill Murray von «Being Mortal» beurlaubt

Nicht das erste Mal

Es ist nicht das erste Mal, dass Murray für sein Verhalten an einem Filmset in der Kritik steht. Ben Dreyfuss (35), der Sohn von Richard Dreyfuss (74), berichtete unlängst via Twitter von einem Vorfall, als er selbst noch ein Kind war. Am Set von «Was ist mit Bob?», einer Komödie seines Vaters mit Murray, habe letzterer einen «Nervenzusammenbruch» gehabt. Angeblich, weil man ihm keinen extra Tag frei geben wollte.