Bereits am Mittwoch vermeldete die «Bild»-Zeitung: Boris Becker (55) zieht mit seiner Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro (33) nach Italien. Bislang wohnte Becker nach seiner vorzeitigen Haftentlassung in Grossbritannien in der Nähe von Stuttgart. Seine Gefängnisstrafe wurde nur unter der Bedingung verkürzt, dass er seine Wahlheimat London und damit auch das Land verlässt.