Daryl Hannah wehrt sich gegen Ryan-Murphy-Serie «Love Story»

Darum schwieg Daryl Hannah lange

Es sei «entsetzlich» für sie, dass sie sich «überhaupt gegen eine Fernsehserie verteidigen muss», schreibt Daryl Hannah und erklärt, warum sie trotz zahlreicher Gerüchte über Jahre zur Beziehung zu JFK Jr. geschwiegen hat: «Ich habe lange geglaubt, dass die Auseinandersetzung mit Verzerrungen diese oft noch verstärkt.» Mit Blick auf die Serie ergänzt sie: «Ich habe eine Reihe von unverschämten Lügen, miesen Geschichten und unvorteilhaften Charakterisierungen ertragen. Aber mein Schweigen sollte nicht mit der Zustimmung zu Lügen verwechselt werden.»