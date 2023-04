«Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?» erhält zweite Staffel

In «Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?» treten 100 Kandidatinnen und Kandidaten an, und beantworten Fragen, die zuvor in repräsentativen Umfragen getestet wurden. In der letzten Runde der Quiz-Show gilt es, eine Schlussfrage zu meistern, die nur ein Prozent der Befragten zuvor korrekt beantwortet hat. Ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro winkt.