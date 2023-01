«Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?»: Neue Show mit Jörg Pilawa

Der Privatsender Sat.1 geht mit einem neuen Format an den Start: «Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?» wird ab dem 14. Januar 2023 in Köln produziert. Als Moderator fungiert dabei Allzweckwaffe Jörg Pilawa (57). Das hat der Sender jetzt bekannt gegeben. «Für mich ist ‹Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?› eine der stärksten Quizshow-Entwicklungen der letzten Jahrzehnte», erklärt Pilawa in der Mitteilung.