Das ändert sich bei «Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche»

Kandidatenfeld zu drei Themen aufgeteilt

In jeder Sendung spielen die Kandidatinnen und Kandidaten um den Millionengewinn. Sie können sich für die Risiko– oder Sicherheitsvariante entscheiden. Erreichen sie mindestens die 16.000 Euro und sind ihnen diese sicher, erhalten sie ein Ticket fürs Finale, in dem die Chance auf drei Millionen Euro winkt. Die Vorrunden werden am 2., 3. und 4. September stattfinden und sind dieses Mal erstmals in Themenbereiche unterteilt.