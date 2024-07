Das Baby ist da! Mola Adebisi und Ehefrau Adelina sind Eltern geworden

Einleitung der Geburt musste verschoben werden

Wie aus Adebisis Instagram–Story hervorgeht, gingen die Wehen offenbar am gestrigen Dienstagabend los, in einem Update am Mittwochmorgen war das Kind aber noch nicht auf der Welt. Ursprünglich hatte das Paar am Montag (15. Juli) einen Termin zur Einleitung der Geburt gehabt. Diese musste aber um einen Tag verschoben werden, weil in der Klinik kein Bett frei war, wie die beiden mitteilten.