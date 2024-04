Das Baby ist da! Nationalspielerin Tabea Sellner ist Mama geworden

Dieser kleine Mann ist sicherlich direkt in ihr Herz gestürmt. Die deutsche Fussball–Nationalspielerin Tabea Sellner (27) hat ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt gebracht. Ihr Klub, der VfL Wolfsburg, hat die freudige Nachricht am 4. April bestätigt. Der Kleine ist demnach bereits am Dienstagabend zur Welt gekommen und beiden soll es gut gehen: «Mutter und Kind sind wohlauf. Das gesamte Wolfsrudel gratuliert der jungen Familie herzlich und wünscht alles Gute!»