Das Baby ist da: Pete Davidson ist Vater geworden

Im Juli verkündeten sie die Schwangerschaft

Hewitt hatte am 16. Juli via Instagram verkündet, dass sie und Pete Davidson ein Kind erwarten. «Tja, jetzt weiss jeder, dass wir Sex hatten», schrieb sie ganz unkonventionell zu einer Serie privater Schnappschüsse auf Instagram, die auch ein Ultraschallbild enthielt. Der Schauspieler äusserte sich anschliessend ebenfalls öffentlich zu seinem bevorstehenden Vaterglück. «Ich bin sehr, sehr glücklich», erklärte Davidson bei der New Yorker Premiere seines Films «The Home» bei «E! News». Der «Saturday Night Live»–Star freue sich darauf, sich kümmern zu können und seinem Nachwuchs die Kindheit zu geben, «die ich nicht hatte».