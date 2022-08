Das Baby ist längst da! Leona Lewis ist Mutter geworden

Sängerin Leona Lewis (37) und ihr Ehemann Dennis Jauch (33) haben am 22. Juli ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Es ist eine Tochter, wie Lewis am Dienstagabend in einem Instagram-Post bekannt gab. Dabei verriet die Britin auch gleich den Namen der Kleinen. «Und da waren es drei. Unsere kleine Carmel Allegra kam am 22.7.22 zur Welt», betitelte Lewis ein süsses Foto von sich mit dem Baby im Arm.