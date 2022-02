«Das Boot»: Starttermin der dritten Staffel steht fest

«Das Boot» startet bald in die dritte Staffel. Die neuen Folgen werden ab dem 9. April immer samstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One sowie als komplette Staffel auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q zu sehen sein. Das gab das Medienunternehmen an diesem Montag (21. Februar) in einer Mitteilung bekannt.