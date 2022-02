Das denkt Victoria Swarovski über Daniel Hartwichs Dschungelcamp-Aus

Während für Swarovski nun die fünfte Staffel der Tanzshow ansteht, ist Hartwich schon seit 2010 am Start. Am 20. Februar moderiert der gebürtige Frankfurter ein letztes Mal an der Seite von Sonja Zietlow das Dschungelcamp-Special «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel». Wer seine Nachfolge antreten wird, ist noch nicht bekannt.