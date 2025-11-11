Das DFB-Team ist wieder im Einsatz: Hier sehen Fussballfans die Spiele

Die deutsche Fussball–Nationalmannschaft bestreitet in den kommenden Tagen ihre letzten beiden Länderspiele des Jahres – und beide Begegnungen werden im Free–TV zu sehen sein. Am Freitagabend (14. November, 20:45 Uhr) tritt das DFB–Team in der WM–Qualifikation in Luxemburg an, am Montag (17. November, 20:45 Uhr) steht in Leipzig das Heimspiel gegen die Slowakei an – ebenfalls Teil der WM–Quali. Welcher Sender zeigt welches Spiel?
Auftakt in Luxemburg: RTL überträgt live
Das Auswärtsspiel in Luxemburg läuft live und exklusiv bei RTL. Der Sender zeigt die Partie im TV, parallel wird sie über RTL+ auch im Stream zu sehen sein. Die Vorberichte beginnen um 20:15 Uhr, Anstoss ist um 20:45 Uhr. Als Experten melden sich aus dem Stade de Luxembourg Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und der Ex–Dortmund–Trainer Edin Terzic. Kommentiert wird das Duell von Wolff–Christoph Fuss, moderiert wird der Abend von Laura Wontorra.
Heimspiel in Leipzig: Das ZDF ist an der Reihe
Nur drei Tage später geht es in Leipzig gegen die Slowakei weiter – diesmal zeigt das ZDF das Spiel. Die Übertragung aus der Red Bull Arena läuft im «sportstudio live»–Format, mit Anpfiff um 20:45 Uhr und Vorberichten ab 20:15 Uhr. Der Stream ist gleichzeitig über die ZDFmediathek abrufbar. Als Experten sind die beiden 2014er–Weltmeister Christoph Kramer und Per Mertesacker live vor Ort. Moderiert wird der Abend von Jochen Breyer. Als Kommentator führt Oliver Schmidt durch die Partie.
Wer hält welche Rechte?
Die Übertragungsrechte der DFB–Elf sind aktuell auf mehrere Anbieter verteilt. RTL zeigt ausgewählte Qualifikations– und Freundschaftsspiele, ARD und ZDF teilen sich die übrigen Begegnungen. Alle Partien, die in den öffentlich–rechtlichen Sendern laufen, sind zudem kostenlos in den jeweiligen Mediatheken abrufbar. Bei RTL sind die Spiele live im Free–TV zu sehen, Wiederholungen und Zusatzinhalte gibt es über den kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+.