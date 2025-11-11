Das DFB-Team ist wieder im Einsatz: Hier sehen Fussballfans die Spiele

Heimspiel in Leipzig: Das ZDF ist an der Reihe

Nur drei Tage später geht es in Leipzig gegen die Slowakei weiter – diesmal zeigt das ZDF das Spiel. Die Übertragung aus der Red Bull Arena läuft im «sportstudio live»–Format, mit Anpfiff um 20:45 Uhr und Vorberichten ab 20:15 Uhr. Der Stream ist gleichzeitig über die ZDFmediathek abrufbar. Als Experten sind die beiden 2014er–Weltmeister Christoph Kramer und Per Mertesacker live vor Ort. Moderiert wird der Abend von Jochen Breyer. Als Kommentator führt Oliver Schmidt durch die Partie.